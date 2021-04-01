«В угоду внешнему управлению»: Медведчук объяснил нежелание Киева закупать российскую вакцину «Спутник V»

В интервью телеканалу «Звезда» украинский политик и общественный деятель, лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о событиях, которые развернулись на Украине в момент возможного начала сотрудничества с Россией по теме вакцины от коронавируса COVID-19 после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, поведение украинских властей оказалось очень показательным в негативном смысле.

«Ларчик, как говорится, открывался просто: когда только начиналось обсуждение приобретения вакцины “Спутник V” в октябре, после моего визита в Москву, министр здравоохранения (Украины. - Прим. ред.) неосторожно, ну с позиции внешнего управления в Украине, высказался на тему того, что мы будем рассматривать в том числе и вакцину “Спутник V”. Через несколько дней он был приглашен в американское посольство в Киеве», - рассказал политик.

Медведчук заявил, что сразу же после этого было сделано совместное заявление главы украинского Минздрава Максима Степанова и временно исполняющего обязанности посла США на Украине о том, что приобретать российскую вакцину все же не планируется. При этом сообщение исходило именно от американского дипломата.

«Вот и все. Дальнейшая позиция власти в угоду внешнему управлению и позиции, высказанной представителем Соединенных Штатов, является очевидной и легко, к сожалению во вред нашим гражданам, объяснимой», - заключил Медведчук.

Подобная политика, как он отметил, не вызывает сомнений в том, что руководство Украины поступает неправильно и преступно по отношению к здоровью и жизни граждан своей же страны.