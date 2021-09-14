Россиянам дали советы на случай оформления мошеннического кредита

Специалисты объяснили, как юридически грамотно себя вести, если человек узнает об оформленном на него кредите. Алгоритмом действий с газетой «Известия» поделились юрист Анна Попова и старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Александр Алексеев.

Чаще всего гражданин узнает о взятом на его имя чужом займе от Федеральной службы судебных приставов, когда возбуждается исполнительное производство, а также от банка или микрофинансовых организаций, когда получает уведомление о просрочке платежа по кредиту.

Прежде всего нужно проверить, не потерян ли паспорт, подчеркнула Попова. В случае утери документа необходимо обратиться в полицию и взять соответствующую справку, которая затем будет служить доказательством отсутствия документа, посоветовала эксперт.

Далее необходимо подать заявление о мошенничестве в полицию, а также потребовать от банка или микрофинансовой организации признать кредитный договор недействительным. Основанием служит поддельная подпись заемщика.

Если «должнику» пришло судебное решение, необходимо ознакомиться с материалами дела в суде, указал Алексеев.

«Это позволит понять, на основании какого кредитного договора был выдан кредит», - пояснил специалист.

Затем проводится экспертиза на установление подлинности подписи человека в договоре. В случае использования фальшивой подписи договор через суд признается недействительным, и отменяются ранее принятые судебные акты. Также человеку следует подать иск о возмещении убытка, если какие-то суммы ранее были взысканы, отметил Алексеев.