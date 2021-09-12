В Сети предупредили о новой мошеннической схеме с медицинскими документами

Москвич по имени Михаил рассказал о новом способе мошенничества с медицинскими документами. Подробности схемы аферистов мужчина изложил в Facebook.

Как рассказал Михаил, злоумышленники звонят своей жертве от имени администрации поликлиники и сообщают о ее ошибочном откреплении в результате технического сбоя. Человеку предлагают пройти повторную регистрацию, перейдя по специальной ссылке. Для завершения процедуры жертву просят оплатить небольшую «госпошлину». К поддельному сайту, на который попадает жертва, подходят логин и пароль от настоящего портала.

«В результате "пошлина" и личные данные жертвы обмана попадают к мошенникам. Более того, они могут зайти в личный кабинет обманутого на Госуслугах. Там хранится много персональной информации, с помощью которой можно оформить кредит или микрозайм», - уточнил Михаил.

Ранее в МВД озвучили излюбленную тактику телефонных аферистов, с помощью которой они выманивают деньги у своих жертв. Согласно статистическим данным, чаще всего злоумышленники, под видом сотрудников правоохранительных органов или банковских служащих, пытаются убедить свою жертву срочно перевести деньги на сторонний счет.