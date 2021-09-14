СК опубликовал видео с задержанным Александром Мавриди
Мавриди стал последним злоумышленником, задержанным после побега из-под стражи.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал кадры с пятым задержанным заключенным, сбежавшим из истринского изолятора временного содержания. Александр Мавриди стал последним злоумышленником, найденным после побега из-под стражи.
Сообщается, что мужчину удалось обнаружить в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в районе Митино в Москве. После подтверждения личности, в частности по отпечаткам пальцев, Мавриди доставят к следователю ГСУ СК РФ по Московской области и допросят для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в процессе задержания мужчина попытался оказать сопротивление. Мавриди удалось оперативно обезвредить и доставить в подразделения Следственного комитета России.