СК опубликовал видео с задержанным Александром Мавриди

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с пятым задержанным заключенным, сбежавшим из истринского изолятора временного содержания. Александр Мавриди стал последним злоумышленником, найденным после побега из-под стражи.

Сообщается, что мужчину удалось обнаружить в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в районе Митино в Москве. После подтверждения личности, в частности по отпечаткам пальцев, Мавриди доставят к следователю ГСУ СК РФ по Московской области и допросят для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в процессе задержания мужчина попытался оказать сопротивление. Мавриди удалось оперативно обезвредить и доставить в подразделения Следственного комитета России.