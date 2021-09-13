В Японии назвали уникальным российский автомобиль УАЗ

Российский УАЗ вошел в список уникальных кроссоверов мира по версии японского портала Kuruma News. В качестве преимуществ автомобиля обозреватель назвал простоту и надежность.

В частности, автор материала отметил, что созданный в 1965 году полноприводный фургон УАЗ-452 до сих пор выпускается, текущая модель называется СГР, причем кроссовер почти не изменился с момента выпуска внешне и в технических характеристиках.

«Это означает, что он не такой мощный и безопасный, как современные автомобили, но его простота и надежность подразумевают, что он, скорее всего, останется в эксплуатации», - приводит РИА Новости мнение обозревателя.

Журналист добавил, что внешне УАЗ напоминает старые добрые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами.