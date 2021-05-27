Выжать максимум: лучшие военные водители вступили в борьбу за право представлять Россию на АрМИ-2021

В Подмосковье более 300 лучших военных водителей ВС РФ со всей страны сражаются за право представлять Россию на Армейских международных играх-2021 в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники». Соревнования проводятся в преддверии Дня военного автомобилиста, который отмечается 29 мая.

На специализированном полигоне стартовали квалификационные заезды на автомобилях КамАЗ и УАЗ под управлением военнослужащих мужчин и женщин - им предстоит преодолеть такие элементы, как «Заболоченный участок», «Участок с ямами и камнями», «Стерня», «Пахота», «Колея», «Каменистый участок» и «Песчаный участок».

Также военные водители демонстрируют мастерство вождения автомобилей в экстремальных условиях, преодолевают препятствия и сложные участки местности на маршруте движения с учетом временных показателей.