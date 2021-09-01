Киев и Вашингтон подписали заявление об энергобезопасности Украины

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал совместное с Соединенными Штатами заявление, призванное поддерживать укрепление энергобезопасности Украины. Документ был подписан в Вашингтоне в рамках встречи украинского лидера Владимира Зеленского с главой американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм.

США тем самым подтвердили свое намерение помогать Украине в развитии энергетической инфраструктуры страны и прозрачных конкурентных рынков в отрасли. Кроме того, стороны признали необходимость поддерживать устойчивость украинской энергетики к каким-либо атакам, имеющим целью подрыв энергобезопасности государства.

Грэнхолм назвала совместное заявление важным шагом в поддержке энергетических потребностей Украины. Соответствующая информация приводится на сайте министерства энергетики США.

Ранее сообщалось, что министры обороны Соединенных Штатов и Украины подписали двустороннее соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Подписание состоялось в Вашингтоне во вторник.