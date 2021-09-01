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В АрМИ-2021 участвует рекордное количество девушек-военнослужащих

Елизавета Потейчук
05:03 01.09.2021
В этом году в Армейских международных играх принимают участие более сотни девушек из разных стран мира.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Число девушек-участниц АрМИ-2021 достигло рекордной отметки за всю историю игр. В этом году девушки-военнослужащие проявили небывалый интерес к армейским международным играм: 140 представительниц прекрасного пола из 23 стран мира приняли участие в семи конкурсах АрМИ. Если раньше девушки состязались вне конкурсной программы, то сейчас они соревнуются наравне с мужчинами.

«Девушки-военнослужащие показывают высокие результаты на Армейских международных играх, а иногда и опережают мужчин», - заявила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова во время открытия конкурса «Страж порядка» в Сербии.

Женщины из 20 стран мира принимают участие в конкурсе «Армия культуры», конкурсантки из восьми стран состязаются в «Военно-медицинской эстафете», профессиональные навыки и мастерство в соревнованиях «Воин мира» демонстрируют представительницы пяти государств, женские команды из трех стран соревнуются в конкурсах «Уверенный прием» и «Верный друг», кулинарные способности в соревнованиях военных поваров показывают девушки из России в конкурсе «Полевая кухня», и конкурс «Снайперский рубеж» тоже не остался без внимания участниц.

С каждым годом в Армейских играх принимает участие все большее количество представительниц прекрасного пола из разных стран. В АрМИ-2021 женские команды принимают участие в конкурсах, которые проходят в Алжирской Народной Демократической Республике, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Узбекистан и Российской Федерации.

Международное представительство женщин-военнослужащих на Армейских международных играх седьмой год подряд увеличивается не только в составе участниц, но и судейской коллегии. Международное жюри «АрМИ-2021», состоящее из женщин-арбитров, представляют военное ведомство Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Союза Мьянма, Казахстана, Сербии и России. 

Из 21 мирового рекорда, установленного на АрМИ, три принадлежат представительницам прекрасного пола.

«Три рекорда Армейских международных игр в стрельбе из стрелкового оружия, получив более 180 баллов из 200. Это – две девушки из Узбекистана и одна из Китая», - констатировал главный судья «АрМИ – 2021» генерал-майор Александр Перязев.

Ранее глава делегации Лаоса рассказал об участии своей сборной на АрМИ-2021. Подполковник Пхонгсават Кхампхуй отметил, что Армейские игры - это большое военное событие, и поблагодарил участников и организаторов соревнований. 

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