Глава делегации Лаоса рассказал об участии своей сборной на АрМИ-2021

Во время брифинга для журналистов в парке «Патриот» глава судейской коллегии (ГСК) от Лаоса подполковник Пхонгсават Кхампхуй рассказал об участии своей сборной на АрМИ-2021. Также он поблагодарил всех участников и организаторов Армейских международных игр.

«От всего сердца выражаю благодарность всем странам - организаторам Армейских международных игр, особенно Российской Федерации, за то, что соревнования в этом году состоялись, за возможность совершенствовать навыки и умения, учиться друг у друга в целях защиты наших государств», - сказал представитель ГСК от Лаоса.

Пхонгсават Кхампхуй отметил, что АрМИ - это большое военное событие, на котором можно увидеть уровень подготовки армий разных стран и узнать больше о военной технике. Он отметил, что в будущем надеется на увеличение числа как участников, так и зрителей.

«Хотелось бы в будущем использовать полученный здесь опыт для развития и повышения боеспособности Вооруженных сил Лаоса. Также мы надеемся, что Армейские международные игры будут проходить из года в год, а количество их участников и зрителей - увеличиваться», - добавил Пхонгсават Кхампхуй.

Представитель ГСК от Лаоса рассказал, что команда Лаосской НДР принимает участие в восьми конкурсах, а представляют сборную 97 человек, включая делегацию и помощников.

Ранее стало известно, что Россия победила в первом полуфинале первого дивизиона в «Танковом биатлоне» с результатом 1 час 36 минут 16 секунд. Команда из Лаоса будет соревноваться вторым дивизионом с военнослужащими из Южной Осетии и Мьянмы.