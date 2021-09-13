СМИ: три человека получили ножевые ранения при нападении в Монреале

По данным СМИ, в канадском Монреале три человека пострадали от нападения вооруженного злоумышленника. Как сообщает пресса, мужчина и две женщины получили ножевые ранения в результате случившегося.

Соответствующую информацию сообщает телеканал СTV. Указывается, что все раненные были госпитализированы. Жизни пострадавших, по данным телеканала, находятся вне опасности.

К настоящему моменту подозреваемый в совершении атаки на людей задержан.

Ранее в Грузии вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии» в Кварели. Преступник держал под присмотром 15 заложников.