Опубликовано новое видео с места жесткой посадки самолета под Иркутском

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала видео, на котором запечатлено место жесткой посадки самолета L-410 в тайге в Иркутской области. Известно, что на борту на момент аварии находилось 16 человек.

На кадрах видны искореженные элементы корпуса и салона воздушного судна, грудой лежащие посреди разбросанных вещей и сломанных во время приземления самолета деревьев.

К настоящему времени на территории завершены работы по спасению оказавшихся заблокированными пассажиров. В результате произошедшего ЧП погибли четыре человека, включая одного члена экипажа, и еще 12 пострадавших были доставлены в медучреждения региона.