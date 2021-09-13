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Джокович поздравил Медведева с победой на US Open на русском языке

Валентина Пескова
22:43 13.09.2021
Российский теннисист впервые в жизни стал победителем US Open, обыграв в финале соперника из Сербии в трех сетах с одинаковым счетом 6:4.
Джокович поздравил Медведева с победой на US Open на русском языке
© Фото: Paul Zimmer via www.imago-images.de Globallookpress
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США, сделав это частично на русском языке. Джокович написал слова поздравления на своей личной странице в Instagram, после того, как теннисист из России обыграл его в финале US Open в трех сетах с одинаковым счетом 6:4.

Не забыл он и о победительнице того же турнира, но в женском разряде - британке Эмме Радукану. И сопроводил слова поздравления коллажем двух спортсменов.    

«Поздравляю обоих чемпионов. Потрясающая, сказочная история в женском разряде, где две молодые девушки добрались до финала. Эмма - ты какая-то фантастическая. Даниил, ты абсолютно точно заслужил свой первый титул Большого шлема. Молодец! Аплодирую», - написал Джокович.

Как раз последние слова «молодец» и «аплодирую» - Джокович написал по-русски. Титул Большого шлема Даниил Медведев завоевал впервые в своей карьере, причем на увлекательный матч пришли посмотреть многие голливудские знаменитости.

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