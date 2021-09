Спорт Джокович поздравил Медведева с победой на US Open на русском языке Валентина Пескова Российский теннисист впервые в жизни стал победителем US Open, обыграв в финале соперника из Сербии в трех сетах с одинаковым счетом 6:4. © Фото: Paul Zimmer via www.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил россиянина Даниила Медведева с победой на Открытом чемпионате США, сделав это частично на русском языке. Джокович написал слова поздравления на своей личной странице в Instagram, после того, как теннисист из России обыграл его в финале US Open в трех сетах с одинаковым счетом 6:4. Не забыл он и о победительнице того же турнира, но в женском разряде - британке Эмме Радукану. И сопроводил слова поздравления коллажем двух спортсменов. «Поздравляю обоих чемпионов. Потрясающая, сказочная история в женском разряде, где две молодые девушки добрались до финала. Эмма - ты какая-то фантастическая. Даниил, ты абсолютно точно заслужил свой первый титул Большого шлема. Молодец! Аплодирую», - написал Джокович. Как раз последние слова «молодец» и «аплодирую» - Джокович написал по-русски. Титул Большого шлема Даниил Медведев завоевал впервые в своей карьере, причем на увлекательный матч пришли посмотреть многие голливудские знаменитости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика