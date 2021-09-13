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Знаменитости на трибунах и годовщина свадьбы: как Медведев сумел выиграть US Open

Константин Худолеев
Вячеслав Куренков
20:24 13.09.2021
Как российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом Открытого чемпионата США.
Знаменитости на трибунах и годовщина свадьбы: как Медведев сумел выиграть US Open
© Фото: Paul Zimmer via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress
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Для российского теннисиста Даниила Медведева победа в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем стала первой в спортивной карьере. А для его противника эта игра могла бы увенчаться 21-м по счету триумфом. Длинные руки и быстрые ноги россиянина не дали этому осуществиться. Ранее из всех российских теннисистов лишь Марату Сафину доставались такие победные лавры.

Об этом матче сейчас пишут все мировые СМИ. Игра проходила в напряженной атмосфере. В связи со смягчением режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, трибуны стадиона не пустовали, как в прошлом году. Среди болельщиков присутствовали Леонардо ди Каприо, Брэд Питт, Мария Шарпова и другие знаменитости. Порой казалось, что Медведев устал, пропускает мячи и отправляет их в аут. Но Даниил не сдавался и по оценке первого тренера чемпиона Екатерины Крючковой в итоге «сломал» своего противника.

Свою победу Даниил Медведев посвящает жене Дарье, которая неотрывно наблюдала всю игру с трибуны. Спортсмен отметил, что для него эта победа особенно ценна тем, что одержана в день третьей годовщины их с Дарьей свадьбы.

Болельщики и наставники уверены, что эта победа - лишь начало славного пути. Сейчас Медведеву предстоит готовиться к итоговому турниру года, защищать свой чемпионский титул.

Ранее Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2.

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