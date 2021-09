Спорт Знаменитости на трибунах и годовщина свадьбы: как Медведев сумел выиграть US Open Константин Худолеев Вячеслав Куренков Как российский теннисист Даниил Медведев стал финалистом Открытого чемпионата США. © Фото: Paul Zimmer via www.imago-imageswww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Для российского теннисиста Даниила Медведева победа в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем стала первой в спортивной карьере. А для его противника эта игра могла бы увенчаться 21-м по счету триумфом. Длинные руки и быстрые ноги россиянина не дали этому осуществиться. Ранее из всех российских теннисистов лишь Марату Сафину доставались такие победные лавры. Об этом матче сейчас пишут все мировые СМИ. Игра проходила в напряженной атмосфере. В связи со смягчением режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, трибуны стадиона не пустовали, как в прошлом году. Среди болельщиков присутствовали Леонардо ди Каприо, Брэд Питт, Мария Шарпова и другие знаменитости. Порой казалось, что Медведев устал, пропускает мячи и отправляет их в аут. Но Даниил не сдавался и по оценке первого тренера чемпиона Екатерины Крючковой в итоге «сломал» своего противника. Свою победу Даниил Медведев посвящает жене Дарье, которая неотрывно наблюдала всю игру с трибуны. Спортсмен отметил, что для него эта победа особенно ценна тем, что одержана в день третьей годовщины их с Дарьей свадьбы. Болельщики и наставники уверены, что эта победа - лишь начало славного пути. Сейчас Медведеву предстоит готовиться к итоговому турниру года, защищать свой чемпионский титул. Ранее Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США, одолев канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика