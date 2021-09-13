Бомбардировщики Ту-22МЗ сбросили полуторатонные бомбы на пункты управления «противника» на учениях «Запад-2021»

Экипажи шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 при патрульном сопровождении истребителей Су-35С нанесли бомбовый удар по пунктам управления условного противника в ходе основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.

Авиационный удар наносился парами с высоты от одной до двух тысяч метров с использованием авиационных бомб калибром 1500 килограмм.

Кроме того, каждый экипаж дальних бомбардировщиков выполнил боевое применение восьми авиационных бомб. Это позволило полностью уничтожить цели, обозначающие заглубленные командные пункты и другие важные объекты условного противника.

Самолеты дальней авиации вылетали с оперативных аэродромов, дислоцированных в Саратовской и Калужской областях.

После полетов на боевое применение экипажи вернулись на аэродромы временного базирования, в которых инженерно-технический состав подготовил авиационную технику к повторному вылету.

Сверхзвуковой дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 может поражать цели на расстоянии до 7500 километров от аэродромов базирования.