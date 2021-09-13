Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Бомбардировщики Ту-22МЗ сбросили полуторатонные бомбы на пункты управления «противника» на учениях «Запад-2021»

Елизавета Потейчук
21:09 13.09.2021
Три пары дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-35С сбросили полуторатонные бомбы на пункты управления условного противника на полигоне Мулино.
Бомбардировщики Ту-22МЗ сбросили полуторатонные бомбы на пункты управления «противника» на учениях «Запад-2021»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Экипажи шести дальних бомбардировщиков Ту-22М3 при патрульном сопровождении истребителей Су-35С нанесли бомбовый удар по пунктам управления условного противника в ходе основного этапа совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино.

Авиационный удар наносился парами с высоты от одной до двух тысяч метров с использованием авиационных бомб калибром 1500 килограмм.

Кроме того, каждый экипаж дальних бомбардировщиков выполнил боевое применение восьми авиационных бомб. Это позволило полностью уничтожить цели, обозначающие заглубленные командные пункты и другие важные объекты условного противника.

Самолеты дальней авиации вылетали с оперативных аэродромов, дислоцированных в Саратовской и Калужской областях.

После полетов на боевое применение экипажи вернулись на аэродромы временного базирования, в которых инженерно-технический состав подготовил авиационную технику к повторному вылету.

Сверхзвуковой дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 может поражать цели на расстоянии до 7500 километров от аэродромов базирования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:39 В стране и мире
Видео
Самолет Як-12 упал в Белгородской области
17:22 В стране и мире
Видео
В Москве задержали подозреваемого по делу о смерти людей после отравления арбузом
16:27 Армия
Россия впервые применила роботы «Уран-9» в боевых порядках с людьми на «Западе-2021»
14:09 В стране и мире
Видео
«Шли на звуки музыки»: спасатели нашли упавший под Иркутском самолет благодаря аудиоколонке
14:22 В стране и мире
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Популярное
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.