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Прокуратура Подмосковья проверит Областной центр дезинсекции после ЧП с отравлениями на Совхозной улице

Елизавета Потейчук
20:18 13.09.2021
В прокуратуре Подмосковья поставлен на контроль ход проверки Областного центра дезинсекции.
Прокуратура Подмосковья проверит Областной центр дезинсекции после ЧП с отравлениями на Совхозной улице
© Фото: genproc.gov.ru
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Прокуратура Московской области проведет проверку Областного центра дезинфекции, в ходе которой будет оценено соблюдение организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям. Областной центр дезинфекции, по данным ТАСС, проводил дезинсекцию магазина «Магнит», где, купив арбуз, отравилась семья.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям», - сообщается в Telegram-канале ведомства. 

Ранее эксперт подтвердил грубые нарушения в магазине, где были куплены арбузы. В ходе дезинсекции была превышена норма концентрации отравляющего вещества, которое безпрепятственно попало на продукты. 

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