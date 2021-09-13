Евгений Кафельников прокомментировал победу теннисиста Медведева над Джоковичем

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США US Open. По словам экс-теннисиста, после второго сета не было сомнений, что матч закончится победой россиянина.

«Я очень рад, что он справился с эмоциями. Было заметно, что он расшатал игру Джоковича до того, что он смотрелся очень бледно в этом матче. И у меня, особенно после второго сета, не было сомнений, что матч таким образом закончится. Поэтому это абсолютно заслуженная победа», - рассказал Кафельников в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Кроме того, на вопрос о возможности Медведева обогнать Джоковича в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Евгений Кафельников ответил, что не знает, как будет складываться сценарий подсчета очков, поэтому не уверен в шансах российского теннисиста.

«Джокович уже в истории. Конечно, это обидное для него поражение, но это спорт, и нужно признавать свои неудачи, быть к этому готовым», - резюмировал Кафельников.

Ранее первый тренер Даниила Медведева назвала его теннисной звездой после победы над сербом в US Open. Екатерина Крючкова в беседе со «Звездой» подчеркнула, что своим выступлением Медведев также поддержал российский теннис.