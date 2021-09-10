Россия снимает с 21 сентября ограничения на авиасообщение с Белоруссией

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Вопрос о снятии ограничений рассмотрел оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение... будет восстановлено в полном объеме», - говорится на сайте кабмина.

О том, что авиасообщение между двумя странами будет восстановлено, на пресс-конференции с главой Белоруссии Александром Лукашенко в четверг, 9 сентября, рассказал российский президент Владимир Путин.