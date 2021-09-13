Военные инженеры подорвали 1,5-километровый огненный вал на учениях «Запад-2021»

Военные инженеры подорвали 1,5-километровый огненный вал, что позволило остановить подход резервов условного противника во время стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

Как сообщает Министерство обороны РФ, благодаря этим действиям, противник был деморализован и больше не мог эффективно использовать военную технику.

Напомним, сегодня под Нижним Новгородом стартовал основной этап учений «Запад-2021». Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон Мулино для наблюдения за маневрами. Его встретили министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.