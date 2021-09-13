Моргенштерну полностью запретили гастролировать на Украине

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Теперь гастроли на территории страны для него полностью запрещены.

В СБУ подчеркнули, что лингвистическая экспертиза подтвердила в текстах певца наличие пропаганды культа насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, в рекомендациях ведомства фигурируют обе фамилии артиста: и Валеев, и Моргенштерн.

«Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием», - цитирует сообщение пресс-службы ведомства «Интерфакс».

Ранее на свадьбе Моргенштерна видеоблогер Эльдар Джарахов подрался с неизвестным. Конфликт произошел якобы из-за музыкальной композиции.