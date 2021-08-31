Джарахов подрался с прохожим на свадьбе Моргенштерна

Сегодня рэпер Алишер Моргенштерн женился на Диларе Зинатуллиной. Свадьба прошла в стиле 90-х: машины с ленточками, мешковатый костюм у жениха, плакаты в подъезде и выкуп невесты.

Не обошлось и без происшествий. Днем один из приглашенных, видеоблогер Эльдар Джарахов, подрался с прохожим.

По неподтвержденной информации, молодой человек, с которым подрался Джарахов, также является блогером, а конфликт якобы произошел из-за музыкальной композиции.