Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мы же испортим его»: Путин отказал паралимпийцу в просьбе дать автограф на паспорте

Валентина Пескова
15:53 13.09.2021
Оригинальная просьба спортсмена не нашла понимания у главы государства, так как подделывать официальные документы нельзя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Попросить президента РФ расписаться на паспорте во время встречи призерами Паралимпиады решил двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Андрей Николаев.

В ходе общения с Владимиром Путиным паралимпиец протянул ему для автографа свой официальный документ - паспорт.

Николаев в шутку заметил, что если Путин согласится, то в России будет всего два паспорта с подписью президента - личный документ самого руководителя страны и еще один - у спортсмена. Путин резонно и справедливо отказался.

«В паспорте? Нет. Паспорт же документ. Ты чего, мы же его испортим,» - пояснил глава государства.

Два дня назад президент РФ также принимал в Кремле медалистов Олимпиады в Токио.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
«Шли на звуки музыки»: спасатели нашли упавший под Иркутском самолет благодаря аудиоколонке
14:22 В стране и мире
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
07:48 Спорт
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
11:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области
13:44 В стране и мире
Лавров назвал Сан-Марино одним из лидеров в вакцинации благодаря «Спутнику V»
Популярное
Видео
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.