«Мы же испортим его»: Путин отказал паралимпийцу в просьбе дать автограф на паспорте

Попросить президента РФ расписаться на паспорте во время встречи призерами Паралимпиады решил двукратный чемпион и серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Андрей Николаев.

В ходе общения с Владимиром Путиным паралимпиец протянул ему для автографа свой официальный документ - паспорт.

Николаев в шутку заметил, что если Путин согласится, то в России будет всего два паспорта с подписью президента - личный документ самого руководителя страны и еще один - у спортсмена. Путин резонно и справедливо отказался.

«В паспорте? Нет. Паспорт же документ. Ты чего, мы же его испортим,» - пояснил глава государства.

Два дня назад президент РФ также принимал в Кремле медалистов Олимпиады в Токио.