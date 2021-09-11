Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Токио

В Москве президент России Владимир Путин вручил государственные награды российским спортсменам, которые завоевали золотые медали на Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Напомним, Олимпиада в Токио состоялась с 23 июля по 8 августа. Сборная России завоевала на Олимпиаде 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Владимир Путин выступая перед олимпийцами отметил, что они достойно сражались за спортивную честь страны. Спортсмены, по словам президента, подарили болельщикам и всем радость побед.

На Паралимпиаде в Токио российская команда заняла четвертое место в медальном зачете. Первое место заняла сборная команда Китая, второе - Великобритании, третье - США.