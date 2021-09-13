Глава района места падения самолета L-410 рассказал, что в помощи пассажирам участвовали и местные жители
Сергей Швецов рассказал, что местные жители активно участвовали в поиске и эвакуации пассажиров потерпевшего крушение самолета L-410 в Иркутской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мэр Казачинско-Ленского района Иркутской области Сергей Швецов рассказал «Звезде» о том, как местные жители помогали пассажирам самолета L-410, потерпевшего крушение. Он выразил благодарность спасавшим за их отвагу и предоставленные ими средства для эвакуации.
«Хочу выразить огромную благодарность местным жителям, которые проявили активную жизненную позицию, и предоставили не только технику, но и плавсредства. Они также сами активно участвовали в поиске и эвакуации пассажиров, находившихся на этом борту», - поделился Швецов.
Ранее местные жители опубликовали видео с кромешным туманом, который стоял после крушения L-410. На кадрах видно, как туман, затрудняющий видимость, окутал окрестности.