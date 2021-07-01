С 1 июля в РФ начнут выплачивать новые пособия родителям-одиночкам и беременным

С 1 июля в России вступил в силу закон о выплатах беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Деньги будут платить ежемесячно. Оформить пособие можно на портале госуслуг.

Чтобы получить выплаты беременным, нужно соблюсти несколько условий. Первое - встать на учет на ранних сроках - до 12 недель. Второе - в семье должен быть недостаток среднедушевого дохода до показателя прожиточного минимума (12,7 тысячи рублей). Размер ежемесячного пособия в этом случае составит 6,3 тысячи рублей.

Одиноким родителям будут выплачивать пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет включительно. Его размер - 5,6 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату по 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста в середине августа. Во время прямой линии президент заявил, что эти деньги должны получить все семьи с детьми шести лет, даже если эти дети не пойдут в школу в этом году.