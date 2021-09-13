Тактику контрудара и обороны продемонстрируют на полигоне Мулино в рамках учений «Запад-2021»

Сегодня на полигоне Мулино Нижегородской области пройдет активная фаза совместных стратегических учений «Запад-2021».

Совместная группировка, в которую вошли контингенты еще семи дружественных стран, в три этапа продемонстрируют отражение нападения и атаки условного противника, который вклинился в оборону союзного государства.

Также в ходе учений продемонстрируют тактику контрудара, выстраивание эшелонированной обороны, а также то, как командование контингентов Вооруженных сил дружественных государств спланировало основную часть сухопутной операции.

В основу сценария положен опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе и в других современных локальных конфликтах.

Один из основных этапов учений «Запад-2021» прошел уже накануне в Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский. Подразделения ВДВ, авиации, а также танковое подразделение отразили удар условного противника, выиграли время для выстраивания обороны и нанесли поражение противнику.

Здесь же в Мулино экипажи армейской авиации отработали так называемую «вертолетную карусель», обеспечили прикрытие сухопутных войск. Были задействованы боевые ударные вертолеты Ми-24 и Ми-35.

Параллельно в Белоруссии под Брестом мотострелковые подразделения на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду, совершили обходной маневр и зашли во фланг противника, отрезав все пути к отступлению.

Сейчас уже учения «Запад-2021» называют крупнейшими и беспрецедентными по масштабу. Всего привлечена группировка в 200 тысяч человек. В Министерстве обороны в очередной раз подчеркивают, что учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительный характер.