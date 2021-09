Спорт Теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open Ян Брацкий Соперник Медведева в финале определится в противостоянии Новака Джоковича и Александра Зверева. © Фото: Zou Zheng globallookpress Читайте нас на: Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и второй раз в своей профессиональной карьере вышел в финал Открытого чемпионата США (US Open). Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу россиянина. В битве за трофей Медведеву предстоит выйти на корт против победителя пары Новак Джокович (Сербия) и Александр Зверев (Германия). US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 миллионов. Из российских теннисистов турнир покорился Марату Сафину. Это произошло 21 год назад. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика