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Первая атомная подлодка СССР готовится к путешествию из Мурманска в Кронштадт

Тимур Шерзад
Елена Сивонен
18:49 19.08.2021
Под переход лодки задействуют плавучий док. К приему К-3 его готовили тщательно, в трехсменном режиме, без выходных. Сооружали новые килевые дорожки и боковые упоры, использовав только металла на 75 тонн.​
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Грандиозный заплыв из Мурманской области в Кронштадт. Такой извилистый водный путь предстоит проделать первой атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». 

Субмарину, судьба которой 16 лет висела на волоске - ее едва не пустили на иголки - отводят от причала.​ Этого события на судоремонтном заводе ждали. И не просто ждали, а боролись – за сохранение первой советской атомной подводной лодки. И вот, свершилось! Сейчас мы наблюдаем первый этап подготовки субмарины к транспортировке в Кронштадт».

У лодки есть дифферент на нос - он сейчас значительно тяжелее из-за демонтированного реактора.​Страхуют АПЛ сразу четыре буксира. С субмарины снимают винт и обтекатель.​

Под переход лодки задействуют вот этот плавучий док. К приему К-3 его готовили тщательно, в трехсменном режиме, без выходных. Сооружали новые килевые дорожки и боковые упоры, использовав только металла на 75 тонн.​

А вот и сама операция. Настолько сложная, что за ней следят тысячи глаз – все работники завода. И такого они ещё не видели. Лодка на расстоянии вытянутой руки, но, как по маслу, заходит в док. Ювелирно и очень быстро.​ ​

Этой подводной лодке 63 года. В 1961-м она ушла на свою первую боевую службу в Атлантику. Еще через год совершила первый в истории проход подо льдами Северного Ледовитого океана. Трагическая дата - 8 сентября 1967-го. Тогда на К-3 произошел пожар. 39 подводников погибли, ценой своей жизни предотвратив техногенную катастрофу. В 2014-м их посмертно наградили орденами Мужества. Лодка продолжала службу. Из боевого состава ее вывели в начале 90-х после пяти автономных походов.

Подводный флот России сегодня – самый мощный в мире. Атомные крейсеры уже 4-го поколения – подводный гигант «Князь Владимир», многоцелевая «Казань» проекта «Ясень-М». А начало всему, всей эре атомного подводного флота, дала она – субмарина К-3 «Ленинский комсомол».​

«Жалко, конечно, расставаться с таким историческим наследием нашего подводного флота. Потому что в свое время мы вложили не только свой профессионализм в то, чтобы сохранить К-3, но и душу, и тепло своих сердец, потому что для каждого северянина, для каждого подводника, кто служил на Северного флоте, для каждого судоремонтника это исторический объект», - сказал Аркадий Оганян, заместитель директора по производству филиала СРЗ «Нерпа» АО ЦС «Звездочка».

Еще один исторический момент. Прямо на наших глазах лодку заводят в плавдок «Свияга», который пришел из Северодвинска специально для транспортировки АПЛ в Кронштадт. Сам перегон займет от 10 до 14 дней.

Путь ветерану атомного подводного флота предстоит неблизкий. По Баренцеву и Белому морям вокруг Кольского полуострова. Затем по Беломорканалу и через Неву – в Кронштадт. Где субмарина встанет на вечную стоянку. В качестве ключевого экспоната будущего Музея военно-морской славы.​

Внутри лодки восстановят командный пункт, каюты. Вернут ей максимально первозданный вид. Поставят под стеклянный купол и только после этого откроют для туристов. По плану – в 2023 году.

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