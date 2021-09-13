Военнослужащие мощным ударом выбили из населенного пункта «боевиков» на «Западе-2021»

Учения «Запад-2021» проходят не только на российских полигонах, но и на территории Белоруссии. Там работает специальная научно-исследовательская группа, которая помогает повышать боеспособность войск союзного государства.

Специально к совместным учениям на полигоне под Барановичами был построен целый реалистичный населенный пункт со своим названием, улицами, магазинами, церковью. По легенде, враг захватил поселок и ведет беспощадный огонь, не щадя даже мирное население.

Чтобы выбить боевиков военнослужащие использовали так называемый мобильный ударный эшелон. Десантники России, Белоруссии и Казахстана высадились с вертолетов под прикрытием вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и боевых машин десанта. Решающий удар по отступающей вражеской группировке нанесли мобильные группы реактивной и ствольной артиллерии.