Опубликованы кадры ночных прыжков десантников РФ, Белоруссии и Казахстана на «Западе-2021»

Разведчики соединения спецназначения ВДВ России вместе с десантниками из Белоруссии и Казахстана совершили ночные прыжки из трех самолетов Ил-76МД на учениях «Запад-2021». Десантирование производилось в диапазоне высот от 1500 до 1900 метров.

Всего было задействовано более 90 разведчиков ВДВ России, 60 белорусских и 20 казахстанских десантников. Это было первое масштабное десантирование разведывательных подразделений ВДВ ночью на территории другой страны.

Высадившись на полигон, десантники отработали совместные диверсионные задачи в тылу условного противника - сбор группы, маскировку средств десантирования, налет, разведку и сами диверсии, а также выход и эвакуацию из района применения.

Также в рамках учений «Запад-2021» военнослужащие мощным ударом выбили условных боевиков из созданного на полигоне населенного пункта.