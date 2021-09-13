Олимпийская чемпионка Макарова поздравила Медведева с победой на US Open

Российская профессиональная теннисистка Екатерина Макарова поздравила Даниила Медведева с победой на турнире Большого шлема.

«Я поздравляю Даню с великолепной победой, с невероятной на самом деле. Нельзя сказать, что невероятная, потому что это его третий финал Большого шлема. Просто в данной ситуации, когда Джокович шел на золотой шлем. Даня действительно боец, который смог справиться со своими нервами и уверено обыграл Новака. Это потрясающе. Для нашей страны Даня большой молодец. Я его в этом поздравляю»,- сказала Макарова «Звезде».

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Обыграв первую ракетку мира, Медведев в первый раз за время своей карьеры завоевал первое место в Открытом чемпионате Соединенных Штатов.

Матч с сербом длился 2 часа 15 минут и окончился победой российского спортсмена со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Финальная встреча US Open прошла в Нью-Йорке.