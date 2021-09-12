В стране и мире Неизвестные ограбили дом и забрали олимпийское золото теннисистки Весниной Ян Брацкий Злоумышленники взломали сейф, украли драгоценности спортсменки и две медали, которые она завоевала на Олимпиаде в Бразилии. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости Читайте нас на: Неизвестные ограбили дом прославленной российской теннисистки Елены Весниной в Подмосковье. Пока спортсменка с мужем отсутствовала, злоумышленники взломали дверь и проникли внутрь. Среди прочего, грабители унесли две олимпийские медали чемпионки Рио-де-Жанейро. «Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф», - сказала Веснина в беседе с ТАСС. Уходя из дома Веснина с супругом забыли включить сигнализацию. Точный размер ущерб пока не подсчитывали. В полиции приняли заявление и уже приступили к поискам виновных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика