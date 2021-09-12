Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море

Вдова артиста Иосифа Кобзона Нелли едва не погибла во время отдыха в Греции. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Трагедией чуть не обернулась прогулка на круизном катамаране — двупалубном судне с каютами, кухней и душевыми. По словам Нелли Кобзон, она сама не поняла, как оказалась за бортом, от страха ее охватила паника.

«Спасла меня моя внучка, кстати. Я стала кричать: „Мишель, Мишель!“. Она рядом была, а волны, не слышно. И все-таки она услышала и спасла, внучка замечательная», — отметила вдова певца.

Иосиф Кобзон ушел из жизни три года назад, 11 сентября 2021 году ему бы исполнилось 84 года. Ранее сообщалось, что в Москве установят памятник легендарному артисту.