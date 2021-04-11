В Мосгордуме рассказали о подготовке к установке памятника Кобзону

На установку памятника советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону выделено 52 миллиона рублей из бюджета Москвы. В ближайшее время стартует творческий конкурс, по завершении которого специальная комиссия выберет проект будущего монумента. Об этом «Звезде» рассказал глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

«После решения Госдумы должно последовать распоряжение департамента культурного наследия об объявлении конкурса. В распоряжении должны быть указаны четкие сроки. Обычно это бывает 2 - 2,5 месяца. Потом выбираются три основных претендента и дальше комиссия решает. В нее также входят близкие и родственники. Точно будет ясно из распоряжения на следующей неделе», - рассказала Герасимов.

Легендарный певец Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Народный артист СССР похоронен в Москве на Востряковском кладбище, где выдающемуся исполнителю также установлен памятник.