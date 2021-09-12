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ФБР опубликовало один из засекреченных документов по терактам 11 сентября

Анна Касаткина
06:46 12.09.2021
В документе содержится информация о работе ФБР по расследованию возможной материальной поддержки захвативших самолеты террористов представителям Саудовской Аравии.
ФБР опубликовало один из засекреченных документов по терактам 11 сентября
© Фото: flickr
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Федеральное бюро расследований (ФБР) обнародовало первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Он опубликован на сайте ведомства.

Как говорится в пояснительной записке, материал публикуется в рамках указа президента Джо Байдена, подписанного 3 сентября, о рассекречивании некоторых документов, относящихся к террористическим атакам.

В документе содержится информация о работе ФБР по расследованию возможной материальной поддержки захвативших самолеты террористов от сотрудника консульства Саудовской Аравии и предполагаемого агента саудовской разведки в Лос-Анджелесе Омара аль-Баюми. В частности, материал содержит свидетельские показания последнего, которые и вызвали подозрения у сотрудников ФБР.

С 10 по 12 сентября в США объявлены Дни памяти в связи с 20-летней годовщиной терактов 11 сентября. В день трагедии Байден с супругой посетил мероприятия у мемориального комплекса на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра.

Террористы «Аль-Каиды»* 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских авиалайнера в Соединенных Штатах, два из которых они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие небоскребы в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет летел в сторону столицы, но разбился у города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Всего в результате терактов погибли 2977 человек.

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