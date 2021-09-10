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Боль и слезы 20 лет спустя: как сейчас живут спасшиеся во время теракта 11 сентября люди

Яна Малдер
06:08 10.09.2021
Люди, которые находились во время теракта 11 сентября в башнях-близнецах в Нью-Йорке, раскрыли подробности того страшного дня, а также рассказали, как это событие повлияло на их жизнь.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент США Джо Байден объявил с 10 по 12 сентября Днями памяти в связи с 20-летней годовщиной терактов 11 сентября. Эту дату помнит весь мир, который тогда замирал в ужасе, наблюдая за трагедией в Нью-Йорке. Жизнь тех, кому удалось тогда спастись, разделилась на до и после.

Сейчас Уолтер Мастерсон - капитан яхты, а 20 лет назад был успешным программистом: работа в центре Манхеттена - это американская мечта. Но дату 11 сентября 2001 года Мастерсон не может забыть даже годы спустя, а несколько месяцев после трагедии он не мог произнести ни слова о своей травме.

«Я подумал: "Атака, они взрывают первую башню, сейчас крыша обвалится, надо что-то делать". И я залез под стол. Потом думаю: "Погоди-ка, если крыша обвалится, наверное, стол не спасет"», - рассказал мужчина.

В той самой башне, только этажом ниже, находился в этот момент другой программист - Игорь Ратманский. Сейчас он работает инспектором в метрополитене.

«Я просто шел по коридору, было ощущение что землетрясение, мгновенно за окнами было видно, как что-то падает с неба. Кто-то из наших сотрудников закричал: "Все к чертовой матери отсюда!"», - поделился подробностями Ратманский.

Как удалось выжить, объяснить не может ни Уолтер, ни Игорь. Два человека одной профессии, их судьбы поразительно похожи, хотя они никогда не встречались. Но самое страшное воспоминание у них теперь - одно на двоих.

«Люди падают и только хлопки, когда они разбиваются об землю. На подоконниках сидели люди и после того, как они немножко посидели там, они начинали прыгать вниз. Некоторые даже держась за руки», - поделился страшными подробностями Уолтер Мастерсон.

Второй самолет заходил по наклонной траектории и одна из лестниц сохранилась. Там люди в давке пытались спуститься вниз. Первый же самолет пронзил «Северную башню» практически насквозь и там люди, которые были на верхних этажах, остались в ловушке.

Двадцать лет Игорь избегал разговоров о случившемся с журналистами. Он до сих пор не может набраться сил и вернуться на место, где стояли башни-близнецы.

«Все вокруг просто рыдали, полицейский проходил, я спросил: "Где вторая башня?", и она начала валиться, как в страшном кино... Я выключаю телевизор, когда показывают воспоминания об 11 сентября, я не могу это смотреть», - сообщил Игорь Ратманский.

На двух континентах скорбят по выходцам из бывших республик СССР, и русская община установила в Бруклине памятник с именами русскоязычных жертв. Один из них - Александр Лыгин, талантливый программист, которому было лишь 28 лет.

Александр готовился к свадьбе в октябре, но один день изменил жизнь всех - его семьи и невесты Анны, которая в это время жила в Нью-Йорке. Уже после того, как самолет врезался в первую башню, Александр смог позвонить Анне, сказать, что с ним все в порядке. Но домой он уже не вернулся.

«Саша там не должен был быть, проспал, опаздывал, мы собирали ему на такси мелочь. Если бы не собрали, он бы поехал на метро и возможно бы опоздал. Но, к сожалению, он был очень вовремя», - вспомнила подробности того жуткого дня бывшая невеста Александра Лыгина - Анна Клекль.

В 09:37 утра третий лайнер врезался в западное крыло Пентагона. В четвертом самолете пассажиры оказали сопротивление террористам, и в 10:03 он упал в поле в штате Пенсильвания. Там училась дочь Игоря Ратманского. Все, что он услышал после этих новостей, помнит только со слов свидетелей.

Более миллиона тонн бетона и стали разбились вдребезги. Ядовитые асбест и свинец оставались в воздухе в течение нескольких недель. Жертв в рухнувших Башнях - почти 3 тысячи. Погибших людей пытаются идентифицировать до сих пор.

«Постоянно звонят. Потому что делали еще одно захоронение, а оно все находится и находится. Уже 20 лет прошло, а все не могут разобрать», - рассказала Анна Клекль.

Двадцать лет прошло, а у людей до сих пор очень много вопросов об этой атаке. Они требуют рассекретить всю информацию о случившемся 11 сентября 2001 года. Усугубляет их недовольство и недавнее решение Байдена - вывод войск, а по сути побег из Афганистана. Родственники погибших даже не хотели видеть президента на памятных мероприятиях в Нью-Йорке. А на текущей неделе были опознаны еще две жертвы этого теракта.

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