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СМИ: три ракеты упали около международного аэропорта Эрбиля в Ираке

Роман Захаров
06:02 12.09.2021
О жертвах в результате данного инцидента к настоящему моменту ничего не известно.
СМИ: три ракеты упали около международного аэропорта Эрбиля в Ираке
© Фото: Ameer Al Mohmmedaw, dpa, Globallookpress
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Не менее трех ракет в воскресенье, 12 сентября, упали возле международного аэропорта Эрбиля на севере Ирака. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на очевидцев.

По данным агентства, ракеты упали на территорию, где располагаются Вооруженные силы Соединенных Штатов. Свидетели происшествия также утверждают, что слышали звуки шести взрывов. О жертвах в результате данного инцидента к настоящему моменту ничего не известно.

Как, в свою очередь, передает телеканал Rudaw, ракеты были выпущены с беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось, что турецкий военнослужащий стал жертвой ракетного обстрела военной базы, расположенной в северной части Ирака.

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