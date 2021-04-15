Турецкий военный стал жертвой ракетного обстрела базы в Ираке

Военнослужащий ВС Турции стал жертвой ракетного обстрела военной базы государства в северной части Ирака. Соответствующую информацию предоставило Министерство обороны Турции.

Как сообщили в ведомстве, во время произошедшей атаки в район базы иракских вооруженных сил Башика было выпущено три ракеты. Одна из них попала в цель, другие приземлились в близлежащей деревне. Помимо одного погибшего, в результате обстрела также был ранен ребенок в поселении.

В место, откуда были произведены ракетные пуски, были направлены турецкие ударные беспилотные аппараты. Также, как указывает РИА Новости, удар был нанесен по аэродрому города Эрбиль.

Ранее два сотрудника иракской авиабазы в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада пострадали после ракетных ударов, нанесенных по территории. Также сообщалось, что снаряды взорвались за пределами базы.