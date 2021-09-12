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На Сахалине закрыли паромную переправу из-за циклона

Роман Захаров
04:29 12.09.2021
Движение паромов может быть возобновлено во второй половине понедельника, 13 сентября.
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за циклона
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости
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Паромную переправу Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край) в воскресенье, 12 сентября, закрыли из-за циклона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Сахалина.

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, с начала суток 12 сентября закрыто движение через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино», - информирует региональный кабмин.

Отмечается, что движение паромов из порта Ванино может быть возобновлено во второй половине понедельника, 13 сентября.

Одиннадцатого сентября на Сахалин обрушился циклон. Наибольший урон был нанесен Макаровскому району, где на железную дорогу и автотрассы сошло более 20 селей. В настоящий момент в районе действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае 12 сентября объявили штормовое предупреждение. Это связано с ожидающимися в регионе сильными ливнями и ветром.

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