В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморском крае в воскресенье, 12 сентября, объявили штормовое предупреждение. Это связано с ожидающимися в регионе сильными ливнями и ветром.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Главного управления МЧС РФ по Приморью, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе может произойти подтопление пониженных участков местности.

«Экстренное предупреждение об опасном погодном явлении на 12 сентября... Ночью и днем на севере Приморского края местами ожидается сильный дождь от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. Утром и днем на крайнем северо-востоке очень сильный дождь от 50 мм и более за 12 часов и менее. В связи с полученным прогнозом возможны грозы со шквалистым ветром до 20 м/с», - информирует экстренное ведомство.

В МЧС рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться от дальних поездок, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические прогулки. Отдыхающим на побережье посоветовали переместиться в безопасные места.

Ранее сообщалось, что в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана.