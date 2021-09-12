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В Приморье объявили штормовое предупреждение

Роман Захаров
03:22 12.09.2021
Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе может произойти подтопление пониженных участков местности.
В Приморье объявили штормовое предупреждение
© Фото: pixabay
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В Приморском крае в воскресенье, 12 сентября, объявили штормовое предупреждение. Это связано с ожидающимися в регионе сильными ливнями и ветром.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Главного управления МЧС РФ по Приморью, из-за неблагоприятных погодных условий в регионе может произойти подтопление пониженных участков местности.

«Экстренное предупреждение об опасном погодном явлении на 12 сентября... Ночью и днем на севере Приморского края местами ожидается сильный дождь от 15 до 40 мм за 12 часов и менее. Утром и днем на крайнем северо-востоке очень сильный дождь от 50 мм и более за 12 часов и менее. В связи с полученным прогнозом возможны грозы со шквалистым ветром до 20 м/с», - информирует экстренное ведомство.

В МЧС рекомендовали местным жителям и гостям региона воздержаться от дальних поездок, исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические прогулки. Отдыхающим на побережье посоветовали переместиться в безопасные места.

Ранее сообщалось, что в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана.  

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