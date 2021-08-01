«Исторический результат»: вице-президент федерации тенниса РФ оценил игру россиян на ОИ

Российские теннисисты показали увлекательный теннис на Олимпийских играх в Токио и заслужили самых лесных оценок. Такого мнения придерживается вице-президент федерации тенниса РФ Алексей Селиваненко. В беседе со «Звездой» он назвал олимпийский турнир историческим для россиян.

«Я думаю, что поздравить надо всех, кто участвовал. И тех, кто выиграл золото и тех, кто не дошел до медалей. Здесь была замечательная команда, которая показала исторический результат. Благодарности и лучших оценок заслуживают все - и спортсмены и тренеры. Что касается игры, то это был увлекательный теннис. Все увидели красивую игру, исход которой решился в решающем тайбрейке», - сказал Селиваненко.

Ранее стало известно, что российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали Олимпиады в Токио в миксте. В финале спортсмены победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Россия завоевала 44 медали на летних Олимпийских играх в Токио. В активе российских спортсменов 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. Сборная России занимает пятое место в медальном зачете.