Зеленский в Вашингтоне: визит в Пентагон, уроки английского и предстоящая встреча с Байденом

Внимание к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон тем более пристальное, что эта поездка уже переносилась несколько раз. Поэтому журналисты не упускают никаких деталей и находятся в предвкушении того, что же дадут президенту соседней с Россией страны переговоры с Джозефом Байденом.

Встречали главу Украины с супругой в аэропорту Вашингтона более чем скромно. У трапа самолета в Вашингтоне Владимира и Елену Зеленских поприветствовал только посол Украины в США и несколько отнюдь не самых высокопоставленных американских военных.

Правда, поселили внушительную украинскую делегацию все-таки в самом центре Вашингтона, так что Владимир Зеленский имеет возможность нарезать круги вокруг Белого дома в прямом смысле этого слова. Из гостиницы он даже выходит в одной футболке.

Заслышав крики журналистов, охотно подходит к ним и решает дать интервью. Но во время беседы то и дело поправляет маску. Признается, больше всего хочет спать, а затем решает вспомнить свои школьные уроки английского.

«В Вашингтоне, in the capital of USA, будет наш украинский дом, очень крутой», - сообщает глава Украины.