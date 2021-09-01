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Зеленский в Вашингтоне: визит в Пентагон, уроки английского и предстоящая встреча с Байденом

Валентина Пескова
Константин Коковешников
20:53 01.09.2021
Журналисты следят за пребыванием президента Украины в Вашингтоне, где уже в 21 час по московскому времени начнутся его переговоры с главою США Джозефом Байденом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: president.gov.ua
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Внимание к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон тем более пристальное, что эта поездка уже переносилась несколько раз. Поэтому журналисты не упускают никаких деталей и находятся в предвкушении того, что же дадут президенту соседней с Россией страны переговоры с Джозефом Байденом.

Встречали главу Украины с супругой в аэропорту Вашингтона более чем скромно. У трапа самолета в Вашингтоне Владимира и Елену Зеленских поприветствовал только посол Украины в США и несколько отнюдь не самых высокопоставленных американских военных.

Правда, поселили внушительную украинскую делегацию все-таки в самом центре Вашингтона, так что Владимир Зеленский имеет возможность нарезать круги вокруг Белого дома в прямом смысле этого слова. Из гостиницы он даже выходит в одной футболке.

Заслышав крики журналистов, охотно подходит к ним и решает дать интервью. Но во время беседы то и дело поправляет маску. Признается, больше всего хочет спать, а затем решает вспомнить свои школьные уроки английского.

«В Вашингтоне, in the capital of USA, будет наш украинский дом, очень крутой», - сообщает глава Украины.

В первый день визита в Вашингтон у Владимира Зеленского - сразу восемь официальных мероприятий. Он возложил венки к памятнику жертвам голодомора, затем его принял в Пентагоне министр обороны США, который вместе с ним прошел мимо почетного караула. Парад с участием американских военных, приуроченный к 30-летию независимости Украины, лишь подтвердил прочные узы дружбы и намерение и дальше противостоять так называемой мнимой «агрессии России».

В рамках соглашения, которое подписывают Украина и США, две страны договариваются в ближайшие пять лет сотрудничать в сфере разведки и кибербезопасности. Следующая встреча - с министром энергетики США в рамках «Крымскую платформы», куда Джо Байден отправил вместо себя того самого министра.

Как и США, Украина выступает против строительства газопровода «Северный поток-2» и делает все, чтобы не допустить прекращения транзита российского газа. Зеленский на этой встрече называет российский газ «грязным из-за вредных примесей и шантажа», на что глава МИД РФ Сергей Лавров оперативно замечает из России, где встречается со студентами МГИМО в День знаний, что данное заявление президента Украины прозвучало из его уст «не от большого ума». 

В обмен на требование Всемирного банка провести приватизацию госпредприятий, официальный Киев рассчитывает получить до 30 миллиардов долларов. План трансформации экономики Украины, который представляет Зеленский, обойдется в десять раз дороже. В Киеве таких денег нет. Поэтому на встречу с Байденом там очень рассчитывают.

Начало переговоров глав двух стран Джозефа Байдена и Владимира Зеленского намечено на 21.00 по московскому времени. Совместной пресс-конференции в программе не значится. Стороны ограничатся лишь совместным заявлением.

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