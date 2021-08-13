В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана

В Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного тумана. О ситуации в регионе сообщили в Гидрометцентре России.

«Период предупреждения с 21:00 13 августа до 7:00 14 августа», — сообщает агентство «Москва».

Сильный туман может помешать автомобилистам сориентироваться в ситуации на дороге. Это необходимо учитывать, планируя поездки по Московской области. Пешеходам также следует соблюдать осторожность.

Ранее стало известно, что метеорологи готовы представить обновленную климатическую карту России. При этом «старая» погода может существенно отличаться от «новой», рассказал в беседе со «Звездой» сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.