Кабмин РФ утвердил запрет на госзакупки определенных видов импортной электроники

Правительство Российской Федерации утвердило введение запрета Министерства промышленности и торговли на государственные закупки в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции. Помимо этого уточняются конкретные характеристики и описание некоторых позиций.

В список запрещенных попали «компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника», - цитирует RT сообщение ведомства. В отношении закупок другой электроники и медицинской техники госзаказчики обязаны следовать правилу «второй лишний», отдавая приоритет не иностранным, а российским товарам.

Под правило «второй лишний» также попали охранно-пожарные сигнализации, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты и другие подобные приборы.

Ранее правило «второй лишний» в отношении госзакупок было раскритиковано фармакологическими объединениями и общественными организациями. По их мнению, из-за этого может возникнуть риск дефицита лекарств.