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Новый механизм госзакупок раскритиковали из-за рисков дефицита лекарств

Анна Берестовая
03:38 14.04.2021
Предложенный для введения механизм госзакупок «второй лишний» посчитали потенциально опасным для обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.
Новый механизм госзакупок раскритиковали из-за рисков дефицита лекарств
© Фото: pixabay.com
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При введении правила «второй лишний» может возникнуть заметная нехватка льготных лекарств. Такое предупреждение направили правительству РФ ведущие фармакологические объединения и общественные организации.

В рамках нового порядка на аукционах преимущество будет отдаваться тем фармкомпания, которые имеют производство полного цикла на территории  Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое нововведение в настоящее время предлагает принять Министерство промышленности и торговли.

Ряд организаций высказался против введения нового правила отсева  лекарств. В частности, инициативу не одобрили во Всероссийском союзе пациентов. По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, это заметно снизит возможность выбора препаратов.

«Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств», - цитируют его «Известия».

Согласно актуальному правилу торги проводятся с расчетом на ограничение допуска иностранных производителей препаратов и медицинских изделий. В соответствии с ним при госзакупках заявки зарубежных компаний не принимаются при наличии как минимум двух производителей из стран ЕАЭС.

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