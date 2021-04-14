Новый механизм госзакупок раскритиковали из-за рисков дефицита лекарств

При введении правила «второй лишний» может возникнуть заметная нехватка льготных лекарств. Такое предупреждение направили правительству РФ ведущие фармакологические объединения и общественные организации.

В рамках нового порядка на аукционах преимущество будет отдаваться тем фармкомпания, которые имеют производство полного цикла на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое нововведение в настоящее время предлагает принять Министерство промышленности и торговли.

Ряд организаций высказался против введения нового правила отсева лекарств. В частности, инициативу не одобрили во Всероссийском союзе пациентов. По словам сопредседателя ВСП Юрия Жулева, это заметно снизит возможность выбора препаратов.

«Действующее правило «третий лишний» уже отсеяло целый ряд лекарств», - цитируют его «Известия».

Согласно актуальному правилу торги проводятся с расчетом на ограничение допуска иностранных производителей препаратов и медицинских изделий. В соответствии с ним при госзакупках заявки зарубежных компаний не принимаются при наличии как минимум двух производителей из стран ЕАЭС.