Опубликованы фото с места экстренной посадки самолета под Иркутском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Опубликованы фото с места экстренной посадки самолета под Иркутском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
21:38 В стране и мире
В МЧС подтвердили информацию о гибели четырех человек в ЧП с самолетом под Иркутском
20:43 В стране и мире
Заслуженный пилот РФ рассказал о возможных причинах экстренной посадки самолета под Иркутском
19:24 В стране и мире
В МЧС рассказали подробности жесткой посадки самолета в Иркутской области
19:03 В стране и мире
СМИ: пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском
16:34 В стране и мире
В посольстве РФ в Чехии раскрыли детали задержания активиста Франчетти
Популярное
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины