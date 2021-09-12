Сирийский военный погиб в результате обстрела террористами у населенного пункта в Идлибе

В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе Хакур-Тахтаб провинции Идлиб погиб один сирийский военный. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

Также сообщается, что в округе Телль-Рифъат провинции Алеппо было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований.

Боевики произвели минометный обстрел из района населенного пункта Мариамайн по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ. Также артиллерийскому удару со стороны боевиков из района населенного пункта Мареаа подверглись позиции правительственных сил в районе населенного пункта Шейх-Айса.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 27 обстрелов со стороны террористов. В провинции Идлиб зарегистрировано 18 обстрелов, в провинции Латакия –шесть обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в провинции Алеппо - два обстрела.

Кроме того, в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3022 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 5,2 тыс. тонны.

Российская сторона призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ доставили гумпомощь в сирийскую деревню Хайян. Населенный пункт боевики захватили еще в 2015 году.