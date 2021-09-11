Военнослужащие РФ доставили гумпомощь в сирийскую деревню Хайян

Грузовик российской гуманитарной миссии, в уже знакомой всем сирийцам расцветке, на центральной площади поселения - как маяк. К нему выходят почти все жители Хайян - небольшой деревушки в пригороде Алеппо. Приехали люди и из соседних деревень.

В очереди за продуктами в основном женщины и дети. Мужчин осталось немного. Потеряв кормильцев, многим семьям теперь остается уповать только на гуманитарную помощь.

«Спасибо Россия, спасибо всем, кто заботится о нас. Мы очень благодарны. Я живу одна. Семьи нет, и никто не помогает. Одна Надежда на Бога и на вас», - говорит жительница населенного пункта Хайян - Хадижа Касфо.

Хайян боевики захватили еще в 2015 году. Местные жители вспоминают эти времена, как одни из самых сложных. Не было ни продуктов, ни лекарств.

«То, что было здесь - на севере Алеппо, страшно вспомнить. Боевики уничтожали все, чтобы люди сбежали из этих мест. Нам было трудно и много было страданий. Дома были почти все разрушены», - вспоминает глава поселения Мухамед Абду Хабиш.

Сейчас в поселение вернулись уже 350 семей. Жилье, по возможности, предоставляет местная власть. Восстановили электросети и подачу воды. Это позволит людям вновь заняться земледелием и частично решить продовольственную проблему.