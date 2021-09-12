В стране и мире СМИ: один человек погиб при экстренной посадке самолета под Иркутском Виктория Ивашечкина Уточняется, что сотрудники МЧС, полиции и медики эвакуируют людей с места трагедии. © Фото: Евгений Биятов РИА Новости Читайте нас на: СМИ сообщили, что один человек погиб в результате экстренной посадки самолета в Иркутской области. Также уточняется, что сотрудники МЧС, полиции и медики эвакуируют людей с места происшествия в Казачинско-Ленском районе. «Информация по одному погибшему есть. Неизвестно пока, кто», - сообщил РИА Новости дежурный единой дежурно-диспетчерской службы района. В воскресенье, 12 сентября, самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Сообщалось, что на борту находилось 16 человек. Также ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия в Иркутской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика