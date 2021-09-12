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СМИ: один человек погиб при экстренной посадке самолета под Иркутском

Виктория Ивашечкина
21:08 12.09.2021
Уточняется, что сотрудники МЧС, полиции и медики эвакуируют людей с места трагедии.
СМИ: один человек погиб при экстренной посадке самолета под Иркутском
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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СМИ сообщили, что один человек погиб в результате экстренной посадки самолета в Иркутской области.

Также уточняется, что сотрудники МЧС, полиции и медики эвакуируют людей с места происшествия в Казачинско-Ленском районе.

«Информация по одному погибшему есть. Неизвестно пока, кто», - сообщил РИА Новости дежурный единой дежурно-диспетчерской службы района.

В воскресенье, 12 сентября, самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском. Сообщалось, что на борту находилось 16 человек.

Также ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия в Иркутской области. 

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