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СК РФ возбудил дело после ЧП с самолетом под Иркутском

Майя Мусиенко
20:20 12.09.2021
По предварительным данным, все пассажиры L-410 выжили.  
СК РФ возбудил дело после ЧП с самолетом под Иркутском
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта")», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее СК передавал, что по предварительной информации, все пассажиры L-410, экстренно севшего в Иркутской области, живы. Однако один из них находится в тяжелом состоянии. Напомним, в МЧС сообщали, что на борту самолета находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа.  

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