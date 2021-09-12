СК РФ возбудил дело после ЧП с самолетом под Иркутском
По предварительным данным, все пассажиры L-410 выжили.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта")», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее СК передавал, что по предварительной информации, все пассажиры L-410, экстренно севшего в Иркутской области, живы. Однако один из них находится в тяжелом состоянии. Напомним, в МЧС сообщали, что на борту самолета находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа.