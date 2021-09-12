В стране и мире СК РФ возбудил дело после ЧП с самолетом под Иркутском Майя Мусиенко По предварительным данным, все пассажиры L-410 выжили. © Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress Читайте нас на: Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта")», - говорится в сообщении ведомства. Ранее СК передавал, что по предварительной информации, все пассажиры L-410, экстренно севшего в Иркутской области, живы. Однако один из них находится в тяжелом состоянии. Напомним, в МЧС сообщали, что на борту самолета находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика