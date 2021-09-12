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В Роскосмосе сообщили о корректировке высоты орбиты МКС

Роман Захаров
02:14 12.09.2021
Двигатели служебного модуля «Звезда» были включены в 21:54 мск и проработали 31 секунду.
В Роскосмосе сообщили о корректировке высоты орбиты МКС
© Фото: Роскосмос
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Высоту орбиты МКС скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-18». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Согласно предварительным данным, после проведения корректирующего маневра высота орбиты Международной космической станции должна увеличиться на 750 метров.

«В субботу, 11 сентября 2021 года, в 21:54 мск была выдана команда и включены двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Два корректирующих двигателя в штатном режиме проработали 31 секунду, а величина импульса составила 0,45 м/с. В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации Роскосмос) изучают полученную телеметрическую информацию, по результатам которой будут озвучены точные параметры орбиты Международной космической станции», - следует из сообщения государственного предприятия.

Как уточнили в Роскосмосе, данный маневр проводился двигателями служебного модуля «Звезда», а не транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17», в целях более эффективного расходования топлива, так как «грузовик» пристыкован к малому исследовательскому модулю «Поиск».

В компании рассказали, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19», как ожидается, состоится 5 октября текущего года с космодрома Байконур. Также предполагается, что 17 октября на Землю на корабле «Союз МС-18» вернутся космонавт Олег Новицкий, и находящиеся сейчас на орбите режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Ранее сообщалось, что Олег Новицкий и Петр Дубров установили на модуле «Поиск» МКС три контейнера эксперимента «Биориск-МСН». Внутри емкостей находятся семена растений, штаммы микроорганизмов на минеральных носителях, лишайники, а также почва четырех видов с микроорганизмами - пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Все контейнеры поочередно вернутся на нашу планету через один, два и четыре года. 

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